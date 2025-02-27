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Enerji ithalatı faturası düştü

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalarak 6 milyar 386 milyon 299 bin dolar oldu.

27.02.2025 - 12:59 | | AA
Enerji ithalatı faturası düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ocakta Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 artarak 28 milyar 702 milyon 840 bin dolar olarak belirlendi.

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Bu tutarın 6 milyar 386 milyon 299 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl ocakta bu rakam 6 milyar 516 milyon 199 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 2 azaldı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 2,4 azalarak 2 milyon 361 bin 941 tona düştü.

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