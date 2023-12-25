'Enflasyonun düştüğünden emin olmamız gerekli'
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina faiz indirimi kararı almadan önce enflasyonun istikrarlı bir şekilde düştüğünden emin olmak için iki ile üç aya ihtiyaç olduğunu söyledi.
25.12.2023 - 09:29 | | Foreks Haber
Nabiullina, "Faiz indirimine başlamak için, enflasyonun istikrarlı bir şekilde düştüğünden bunların belirli bir ayda fiyat artış oranını etkileyebilecek tek seferlik faktörler olmadığından gerçekten emin olmamız gerekiyor" dedi.
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Nabiullina, faiz indirimi zamanlamasının 'Enflasyonun ne kadar azaldığına bağlı" olduğunu söyledi.
Rusya Merkez Bankası gösterge faiz oranını belirlemek üzere bir sonraki toplantısını 16 Şubat'ta yapacak.