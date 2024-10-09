'Enflasyonun hedefe dönmesi için hala yol var'

Salı günü bankasında düzenlenen bir konferansta konuşan Collins, enflasyonun önümüzdeki birkaç ay boyunca mevcut seviyelerde seyredeceğini ve fiyat baskılarının 2025'in sonlarına doğru %2'ye gerileyeceğini söyledi.

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Politika yapıcıların ABD ekonomisinin gücünü korumaya yardımcı olmak için faiz oranlarını düşürürken dikkatli ve verilere bağlı bir yaklaşım kullanmaları gerektiğini anlatan Collins, Eylül ayı istihdam raporu da dahil olmak üzere son verilerin ABD iş gücü piyasasının "genel olarak iyi bir yerde" olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Enflasyonun sağlıklı bir iş gücü piyasasıyla birlikte "zamanında" merkez bankasının hedefine döneceğine artık daha fazla güvendiğini belirten Collins, "İleriye baktığımızda mevcut elverişli ekonomik koşulların korunması, para politikasının duruşunun talep üzerinde gereksiz bir kısıtlama getirmeyecek şekilde ayarlanmasını gerektirecektir. İki taraflı riskleri dengelediğimiz ve Kongre görevimizin her iki kısmına da (fiyat istikrarı ve azami istihdam) son derece özen göstermeye devam ettiğimiz için politika normalleşmesine yönelik dikkatli ve veriye dayalı bir yaklaşım uygun olacaktır" diye konuştu.