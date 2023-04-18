Ernst & Young, 3 bin çalışanı işten çıkaracak

Ernst & Young ayrıca denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmasına yönelik plandan da vazgeçtiklerini duyurdu.

3 bin kişi Ernst & Young’ın ABD’deki iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin rakipleri arasında yer alan KPMG, Accenture ve McKinsey de son dönemde ABD’de binlerce kişiyi işten çıkardı.