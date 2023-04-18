Ernst & Young, 3 bin çalışanı işten çıkaracak
Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young, ABD’de 3 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
18.04.2023 - 09:53 |
Ernst & Young ayrıca denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmasına yönelik plandan da vazgeçtiklerini duyurdu.
3 bin kişi Ernst & Young’ın ABD’deki iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.
BBC Türkçe'nin haberine göre şirketin rakipleri arasında yer alan KPMG, Accenture ve McKinsey de son dönemde ABD’de binlerce kişiyi işten çıkardı.
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