Ethereum ETF'lerine net giriş sürüyor

10 Haziran'da spot Bitcoin ETF'lerine toplam 431 milyon dolar net giriş olurken, yalnızca Bitwise ETF BITB'de net çıkış görüldü.

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En yüksek net giriş 336,74 milyon dolar ile BlackRock'ın IBIT ETF'ine oldu. Spot Ethereum ETF'lerine 10 Haziran'da 125 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Ethereum ETF'lerine net sermaye girişi 17 gündür devam ediyor.

Dün en yüksek giriş 80,59 milyon dolar ile BlackRock'ın ETHA ETF'ine oldu.