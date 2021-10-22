Ethereum rekor seviyeden geri döndü

Piyasanın lideri Bitcoin, 67 bin dolar ile tarihi zirveyi görmesinin ardından geçtiğimiz gün düzeltme hareketlerine sahne oldu.

BITCOIN YÖN ARAYIŞINDA

20 Ekim’de tüm zamanların rekoruna ulaşan Bitcoin, dün 66 bin 639 dolar seviyesinden 62 bin dolara kadar gerileme gösterdi. 4 bin dolardan fazla düşüş kaydeden lider coin, günü yüzde 6’ya yakın değer kaybıyla tamamladı.

Bugün ise düşük hacim ve sınırlı alımla işlem gören Bitcoin, pozitif bir seyir izliyor. Piyasanın amiral gemisi, 62 bin 600 dolar seviyesi civarında yön arayışını sürdürüyor.

ETHEREUM’DA TARİHİ REKOR

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise dün gösterdiği fiyat hareketiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altcoinlerin lideri Ethereum, geçtiğimiz gün 43 bin 75 doları test etti.

Ethereum daha önce 12 Mayıs tarihinde 43 bin 72 dolar ile en yüksek değere ulaşmıştı.

Dün tarihi zirvesini yenileyen Ethereum, gelen satış baskısının etkisiyle 4 bin dolara kadar geri çekildi. Bugün ise lider altcoin, 4 bin 100 dolar seviyesinin üzerinde primli seyrediyor.