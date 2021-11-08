Ethereum rekor tazeledi

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bugün gösterdiği fiyat performansıyla 21 Ekim’den sonra en yüksek seviyeyi gördü.

Bitcoin 20 Ekim’de 67 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugünkü yükselişi ile lider coin zirveye adım adım ilerliyor. Bitcoin’de toparlanmanın sürmesi için 66 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

ETHEREUM REKOR TAZELEDİ

En yüksek hacimli kripto paralar arasında Bitcoin’in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum, bugün 4 bin 764 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum en son 3 Kasım’da 4 bin 665 doları aşarak zirveyi görmüştü.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Bitcoin ve Ethereum’da görülen toparlanma eğilimi piyasanın geneline yansıdı. Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2.88 trilyon doları aşarak rekora imza attı.