Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEthereum rekor tazeledi
HaberlerUzmanpara Haberleri Ethereum rekor tazeledi

Ethereum rekor tazeledi

Kripto para piyasasında yükseliş trendi kaldığı yerden devam ediyor. Bitcoin bugün 66 bin doları aşarak zirveye doğru adım adım ilerlerken, Ethereum’dan bir rekor daha geldi.

08.11.2021 - 09:44 | | UZMANPARA
Ethereum rekor tazeledi

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bugün gösterdiği fiyat performansıyla 21 Ekim’den sonra en yüksek seviyeyi gördü.

Bitcoin 20 Ekim’de 67 bin doları test ederek tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Bugünkü yükselişi ile lider coin zirveye adım adım ilerliyor. Bitcoin’de toparlanmanın sürmesi için 66 bin dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışın gerçekleşmesi gerekiyor.

ETHEREUM REKOR TAZELEDİ

En yüksek hacimli kripto paralar arasında Bitcoin’in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum, bugün 4 bin 764 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum en son 3 Kasım’da 4 bin 665 doları aşarak zirveyi görmüştü.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Bitcoin ve Ethereum’da görülen toparlanma eğilimi piyasanın geneline yansıdı. Kripto paraların toplam piyasa değeri bugün 2.88 trilyon doları aşarak rekora imza attı.

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Karabağ' bildirisi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Karabağ' bildirisi

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son dakika... Fransa'da silahlı saldırı

Son dakika... Fransa'da silahlı saldırı

18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

18 meslek için 46 kamu işçisi alınacak

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Gönüllü aşı elçisi 3 liseli, 'ikna' turunda

Sıradaki Haber
Emeklilik tarihini öne çekmek mümkün! 53 yaşında...

Emeklilik tarihini öne çekmek mümkün! 53 yaşında...

Sıradaki Haber
Kan testiyle 50 kanser türüne teşhis

Kan testiyle 50 kanser türüne teşhis

Sıradaki Haber
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sıradaki Haber