Ethereum rekor üstüne rekor kırıyor

Kripto para piyasası son günlerde gösterdiği fiyat hareketleriyle birlikte yükseliş trendinde seyrediyor. Bitcoin’den sonra piyasa değeri en yüksek dijital varlık olan Ethereum, bugün rekor fiyata ulaştı.

ETHEREUM TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Son iki işlem gününde de Ethereum, rekor fiyata ulaşarak yatırımcısını sevindirdi. Geçtiğimiz gün 4 bin 599 doları gören lider altcoin, bugün 4 bin 639 dolara kadar çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Gün içerisinde rekor fiyata ulaştıktan sonra dalgalanma gösteren Ethereum, 4 bin 600 dolar seviyesinin altında seyrediyor.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise Ethereum yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı.

BITCOIN DÜŞÜYOR

Dün 64 bin doları aşan piyasanın lideri Bitcoin, günü yüzde 4’e yakın primle tamamladı. Bugün ise 63 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem gören lider coinde satıcılı seyir gözleniyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Öte yandan kripto paraların geneline bakıldığında toparlanma eğilimi görülüyor. Toplam kripto para piyasası geçtiğimiz gün 2.79 trilyon doları aşarak en yüksek seviyeye ulaştı.

Bugün ise kripto paraların toplam piyasa değeri 2.74 trilyon dolar civarında seyrediyor.