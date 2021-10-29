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Ethereum rekora imza attı

Son dönemde 7’den 70’e herkesin merak ettiği kripto para piyasasında yatırımcıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. En yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum, gösterdiği fiyat hareketiyle rekora imza attı. İşte detaylar…

29.10.2021 - 10:27 | | UZMANPARA
Ethereum rekora imza attı

Kripto para piyasasında işlem hacmi bakımından Bitcoin’in hemen ardından ikinci sırada yer alan altcoinlerin lideri Ethereum, bugün gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte rekora imza attı.

Bu hafta genel olarak 4 bin dolar psikolojik desteğinde tutunmaya çalışan Ethereum, dalgalı bir seyir izleyerek 3 bin 900 dolara kadar geri çekilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin’in 60 bin doların altına sarkmasıyla gerileme kaydeden Ethereum, son iki işlem seansında yükselişe geçti.

Dün piyasanın genel olarak toparlanmasından destek bulan Ethereum, yüzde 9’un üzerinde primli seyretmişti.

TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bugün ise kazançlarını artıran Ethereum, 4 bin 405 dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Ethereum, 12 Mayıs tarihinde en yüksek 4 bin 372 doları görmüştü.

BITCOIN DE YÜKSELİYOR

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin ise bugün 60 bin dolar psikolojik desteğinin üzerinde seyrediyor. Son iki işlem gününde de primlenen Bitcoin, düşük hacimlerle hareketini sürdürüyor. Lider coin 60 bin 700 dolar civarında seyrediyor.

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