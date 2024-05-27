Ethereum yükselmeye devam ediyor

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, pazar gününe kadarki yedi gün içinde Ethereum fiyatı %26'lık bir sıçrama gösterdi. Son 1 ayda fiyat yüzde 32 arttı.

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BlackRock Inc. ve Fidelity Investments gibi ihraççıların zaman çizelgesi belli olmayan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için daha fazla SEC onayına ihtiyaç var.

Ether, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde artışla 3951,74 doları gördü.