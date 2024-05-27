Ethereum yükselmeye devam ediyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ethereum için borsa yatırım fonlarına izin vermeye yönelik sürpriz bir adım atmasının ardından, Ether'in daha fazla yükseleceğine dair bahisler yoğunlaşıyor.
27.05.2024 - 13:24 | | Foreks Haber
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, pazar gününe kadarki yedi gün içinde Ethereum fiyatı %26'lık bir sıçrama gösterdi. Son 1 ayda fiyat yüzde 32 arttı.
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BlackRock Inc. ve Fidelity Investments gibi ihraççıların zaman çizelgesi belli olmayan ürünleri piyasaya sürebilmeleri için daha fazla SEC onayına ihtiyaç var.
Ether, son 24 saatte yüzde 5'in üzerinde artışla 3951,74 doları gördü.