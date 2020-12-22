Euro Bölgesi için büyüme tahminleri düştü

2020 yılı dördüncü çeyrek için Euro Bölgesi GSYH daralma tahminlerini eylül ayında açıkladıkları yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye yükselttiler. 2020 yılının tamamı için daralma beklentisi yüzde 7,3 olarak açıklandı.

Kuruluşlar, artan koronavirüs vaka sayısı ve ekonomilerin kısmen de olsa kapanmalarının etkisi ile 2021 ilk çeyrek için de tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler. Euro Bölgesi için 2021 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 0,7'ye indiren kuruluşlar, büyümenin 2021 ikinci çeyreğe kadar yüzde 3.0'a ulaşmasını beklemediklerini vurguladılar.

2020 dördüncü çeyrekte hanehalkı harcamalarının yüzde 3,7 daralmasını, 2021 ilk çeyrekte ise sadece yüzde 0,7 büyümesini bekleyen kuruluşlar, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,7 artış beklediklerini ortaya koydular.

Tahminlerinde Kuzey Denizi petrolü için fiyatı 51 dolar/varil olarak alan kuruluşlar, EUR/USD paritesini ise 1,22 olarak baz aldılar.

2020 4'ncü çeyrekte fiyatların bir önceki çeyreğe göre değişmeyeceğini tahmin eden kuruluşlar, fiyatların 2021 ilk çeyrekte yüzde 0,3 düşmesini ve ikinci çeyrekte yüzde 1,5 artmasını bekliyorlar.