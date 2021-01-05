Euro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kasım 2020'ye ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, ekimde yıllık bazda yüzde 6,8 büyüyen şirket kredileri, kasımda yüzde 6,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttı.

Kasımda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 11 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 10,6'nın üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde kasımda birçok ülke, Kovid-19'un ikinci dalgasında salgının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ekonomik faaliyetleri ciddi şekilde kısıtlarken, şirketler de ekonomik durgunluk nedeniyle likidite sıkıntısı ve ödeme güçlüğü yaşamamak için kredi alma yoluna gitmişti.

Uzmanlar, salgının kontrol altına alınmasının uzun zaman alması halinde şirketlerin likidite sıkıntısının artacağı öngörüsünde bulunuyor.

Salgın nedeniyle kredi akışını desteklemek üzere kapsamlı acil durum önlemleri alan ECB, AB üyelerine daha fazla likidite sağlamak için toplam 1 trilyon 850 milyar euro değerindeki tahvil alım programı olan "Pandemi Acil Satın Alma Programı"nı açıklamıştı.