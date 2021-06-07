Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni arttı

Sentix tarafından açıklanan ve Foreks ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre, bir önceki ay 21 seviyesinde bulunan Yatırımcı Güven Endeksi haziran ayında 28,1 puana geldi. Piyasalar endeksin 26 puan seviyesine çıkmasını bekliyorlardı.

Böylece endeks 2018 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

Cari endeks 6,3 puandan 21,3 puana çıkarak, 2018 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcı Beklenti Endeksi ise 36,8 puandan 35,3 puana indi.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 26,1 puandan 32,9 puana çıktı. Böylece 2018 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviye görüldü. Almanya'da cari endeks 15,3 puandan 29,5 puana çıkarken, beklenti endeksi 37,5 puandan 36,3 puana geriledi.

Bilgi Notları:

- Anket 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

- Ankete 222'si kurumsal olmak üzere bin 139 yatırımcı katıldı.

- Sentix Endeksi 2001 yılından bu yana yatırımcılarla düzenlenen anketlerin analizinden hesaplanıyor.

- Bir sonraki anket 5 Temmuz'da açıklanacak.