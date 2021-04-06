Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, martta 5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 8,1 puanlık artışla 13,1 puana yükselerek Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti, endeksin 7,5 puana yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, hızlandırılmış aşılama ile Kovid-19'a karşı başarılı olunacağı beklentisi ile 32,5 puandan 34,8 puana yükseldi. Mevcut Durum Endeksi de eksi 19,3 puandan eksi 6,5 puana çıktı.

Sentix'in açıklamasında, Kovid-19'un 3. dalgasında yeni kısıtlamaların genel ekonomik toparlanma üzerinde şaşırtıcı derecede az etkiye sahip olduğu belirtilerek, "Yatırımcılar, beklentilerini AB'de hızlandırılmış aşılamanın başarısına dayandırıyor." ifadesi kullanıldı.

Yatırımcı güveni anketi, 1-3 Nisan'da 1.156 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.