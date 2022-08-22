Euro, dolar karşısında 1'in altına indi

Geçtiğimiz hafta itibarıyla küresel çapta yükseliş kaydeden dolar bugün itibarıyla da kazançlarını artırıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün 108.475’i görerek 5 haftanın zirvesine çıktı.

Doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle birlikte euro/dolar paritesi 0.9989 seviyesini gördü. Parite en son 14 Temmuz tarihinde 0.99519 seviyesini test etmişti.

Özellikle geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantısına ait tutanakların yayınlanmasıyla birlikte piyasalara önemli mesajlar verildi. Tutanaklarda enflasyonda belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği belirtildi.

Bazı Fed yetkilileri de eylül ayında politika faizinin 75 baz puan artırılması yönünde görüş bildiriyor. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oluyor.