Euro, dolar karşısında 5 yılın dibini gördü

Euro, dolar karşısında son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Commerzbank Analisti Ulrich Leuchtmann, Rusya'nın önümüzdeki gün ve haftalarda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gaz sevkiyatını durdurma yönünde adım atma riskinin euroyu zayıflattığını belirtti.

Leuchtmann, Rusya'nın AB'nin büyük bölümüne gaz arzını durdurması halinde bölge ekonomisi için resesyon riskinin ortaya çıkacağı uyarısında bulundu.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda düne göre yüzde 0,23 kayıpla 1,06138'den işlem görüyor.