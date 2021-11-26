'Euro, dolar karşısında gelecek yıl güçlenecek'

Euro/dolar için 12 aylık tahminini 1,18 olarak koruduğunu belirten DZ Bank, "2021 yılında gördüğümüz enflasyon oranları 2022 ortasına gelindiğinde tarih olacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed)'in halihazırda piyasa beklentilerindeki gibi agresif bir yaklaşım sergilemesi söz konusu olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

Bunun yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın da gelecek yıl varlık azaltım programının ortalarında olmasını beklediklerini ifade eden DZ Bank, Euro Bölgesi'ndeki güçlü büyüme oranlarının da euroya güçlenmesi için neden vereceğini öne sürdü.

Çarşamba günü 1,11860 seviyesine kadar gerileyen euro/dolar şu sıralarda düne göre yüzde 0,5 artışla 1,12663'ten işlem görüyor.