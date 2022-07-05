Euro, dolar karşısında sert düştü

Rusya'dan doğal gaz tedarikinde yaşanan sıkıntıların, yüksek enerji fiyatlarının ve Ukrayna'da devam eden savaşın Euro Bölgesi ekonomisini resesyona sokacağı endişeleri yatırımcıları eurodan güvenli liman olarak görülen ABD doları ve İsviçre frangına yönlendiriyor.

Euro bugün ABD doları karşısında 2002 yılı Aralık ayından bu yana ilk kez 1,02976 seviyesini gördü. Şu sıralarda da düne göre yüzde 1 kayıpla 1,03201 seviyesinde.

ABD doları karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 13,05 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre kayıp yüzde 9,33'e çıktı.

Euro, İsviçre frangı karşısında da İsviçre Merkez Bankası'nın Euro/İsviçre frangı paritesini 1'e sabitlediği 2015 yılından bu yana ilk kez 0,9925'e kadar geriledi. Şu sıralarda yüzde 0,78 kayıpla 0,9941'den işlem görüyor.

Euro, İsviçre frangı karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9,03, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,24 değer kaybetti.