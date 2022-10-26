Euro/dolar paritesi eşitlendi

Euro, dolar karşısında yükselerek 5 hafta sonra ilk kez 1 seviyesini aştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki faiz kararı öncesi ortak para birimi euro, dolar karşısında 20 Eylül'den beri ilk kez 1 seviyesinin üzerine yükseldi.

Parite 1,0047'yi gördü. Dolar endeksi bugün yüzde 0,5 civarında düşüşte. Doların gerilemesinde ekonomide yavaşlama riski nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentileri etkili oldu.

Gelecek hafta gerçekleşecek Fed toplantısının doların hareketinde etkili olması bekleniyor. Fed'in agresif faiz artışlarına devam etmesinin doları desteklemesi öngörülüyor.

Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen doların önemli para birimleri karşısında güçlenmesiyle euro, temmuz ayında dolar karşısında 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesinin altına gerilemişti.

Barclays Döviz Birimi Müdürü Themistoklis Fiotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta "Doların güçlenmesinde son aşamada olabiliriz. Ücret artışlarından enflasyona ve konut piyasasına kadar ekonomide birçok alan zirvenin görüldüğüne işaret ediyor" yorumunu yaptı.