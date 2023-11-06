Eurocoin göstergesi 13 ayın en düşüğünde

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi ekim ayında -0,18 puandan -0,67 puana geriledi. Böylece 2022 yılı Eylül ayında görülen -0,73 seviyesinin ardından en düşük rakam görüldü.

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Düşüşün nedeni olarak finansal, talep ve ticari güven göstergelerinin kötüleşmesi gösterildi.