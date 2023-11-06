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Eurocoin göstergesi 13 ayın en düşüğünde

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi ekim ayında son 13 ayın en düşük seviyesine indi.

06.11.2023 - 12:23 | | Foreks Haber
Eurocoin göstergesi 13 ayın en düşüğünde

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi ekim ayında -0,18 puandan -0,67 puana geriledi. Böylece 2022 yılı Eylül ayında görülen -0,73 seviyesinin ardından en düşük rakam görüldü.

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Düşüşün nedeni olarak finansal, talep ve ticari güven göstergelerinin kötüleşmesi gösterildi.

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