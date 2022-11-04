Eurocoin göstergesi 2 yılın dibinden toparlandı

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi 2 yılın en düşük seviyesinden biraz toparlandı, ancak yine eksi bölgede kaldı.



Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası (BoI) tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi ekim ayında -0,73 puandan -0,31 puana çıktı.

Bu seviye eylül ayından sonra yılın ikinci düşük rakamı oldu.