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Eurocoin göstergesi 2 yılın dibinden toparlandı

Eurocoin göstergesi 2 yılın dip seviyesinden hafif toparlandı.

04.11.2022 - 11:37 |
Eurocoin göstergesi 2 yılın dibinden toparlandı

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi 2 yılın en düşük seviyesinden biraz toparlandı, ancak yine eksi bölgede kaldı.

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası (BoI) tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi ekim ayında -0,73 puandan -0,31 puana çıktı.

Bu seviye eylül ayından sonra yılın ikinci düşük rakamı oldu.

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