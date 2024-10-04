Eurocoin göstergesi 7 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Eylül ayında 0,29 puandan 0,14 puana indi. Böylece Şubat ayında görülen -0,31 puanın ardından en düşük seviye kaydedildi.

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Endeks üçüncü çeyrek dönemde ortalama 0,20 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada, düşüşün firmalar için nitel göstergelerdeki kötüleşmeyi ve üretim döngüsü için olumsuz işaretlerin doğrulanmasını yansıttığı belirtildi.