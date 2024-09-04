Eurocoin göstergesi yükseldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Ağustos ayında 0,16 puandan 0,29 puana çıktı. Böylece Nisan ayındaki yükselişin ardından ilk kez yukarı yönlü bir hareket yaşandı.

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Açıklamada göstergenin, istihdam artışı, hanehalkı ve işletme güvenindeki genel iyileşmeden destek gördüğü ve bunun da endüstriyel zayıflığın etkisini fazlasıyla telafi ettiği belirtildi.