Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEurocoin göstergesi yükseldi
HaberlerUzmanparaEurocoin göstergesi yükseldi

Eurocoin göstergesi yükseldi

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi dört ay sonra ilk kez artış gösterdi.

04.09.2024 - 10:51 | | Foreks Haber
Eurocoin göstergesi yükseldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre, Eurocoin göstergesi Ağustos ayında 0,16 puandan 0,29 puana çıktı. Böylece Nisan ayındaki yükselişin ardından ilk kez yukarı yönlü bir hareket yaşandı.

Haberin Devamı

Açıklamada göstergenin, istihdam artışı, hanehalkı ve işletme güvenindeki genel iyileşmeden destek gördüğü ve bunun da endüstriyel zayıflığın etkisini fazlasıyla telafi ettiği belirtildi.

Yer: Saros Körfezi! 'Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış'

Yer: Saros Körfezi! 'Yosun tutmuş, midye kabukları kaplamış'

Esenyurt'ta can pazarı: Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Esenyurt'ta can pazarı: Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı