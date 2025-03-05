Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEurocoin göstergesi yükseldi
HaberlerUzmanparaEurocoin göstergesi yükseldi

Eurocoin göstergesi yükseldi

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi, Mart ayında son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

05.03.2025 - 14:21 | | Foreks Haber
Eurocoin göstergesi yükseldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi Şubat ayındaki 0,39 puandan Mart ayında 0,43 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Haziran ayında görülen 0,88 seviyesinin ardından en yüksek rakam kaydedildi.

Haberin Devamı

Açıklamada, göstergenin iş ve tüketici güvenindeki iyileşme ve ücretlerdeki olumlu gelişmelerle desteklendiği belirtildi.

Niğde'de bıçaklanan doktor o anları anlattı! 'O an tamamen savunmasızdım'

Niğde'de bıçaklanan doktor o anları anlattı! 'O an tamamen savunmasızdım'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan yabancı VAR ve hakem sözleri!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan yabancı VAR ve hakem sözleri!