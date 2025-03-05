Eurocoin göstergesi yükseldi

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi Şubat ayındaki 0,39 puandan Mart ayında 0,43 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Haziran ayında görülen 0,88 seviyesinin ardından en yüksek rakam kaydedildi.

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Açıklamada, göstergenin iş ve tüketici güvenindeki iyileşme ve ücretlerdeki olumlu gelişmelerle desteklendiği belirtildi.