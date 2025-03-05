Eurocoin göstergesi yükseldi
Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi, Mart ayında son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
05.03.2025 - 14:21 | | Foreks Haber
Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi Şubat ayındaki 0,39 puandan Mart ayında 0,43 puana çıktı. Böylece 2022 yılı Haziran ayında görülen 0,88 seviyesinin ardından en yüksek rakam kaydedildi.
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Açıklamada, göstergenin iş ve tüketici güvenindeki iyileşme ve ücretlerdeki olumlu gelişmelerle desteklendiği belirtildi.