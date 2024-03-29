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Uzmanpara Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü
Haberler Uzmanpara Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü

Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü

Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi mart ayında yükselişini sürdürdü ve 2023 yılı başından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

29.03.2024 - 11:41 | | Foreks Haber
Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi mart ayında -0,31 puandan 0,15 puana çıktı.

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Açıklamada, göstergedeki büyümenin esas olarak hisse senedi fiyatlarındaki pozitif büyümeyi ve ekonomik aktiviteye ilişkin niteliksel göstergelerin toparlanmasını yansıttığı belirtildi.

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