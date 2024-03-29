Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü

Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi mart ayında -0,31 puandan 0,15 puana çıktı.

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Açıklamada, göstergedeki büyümenin esas olarak hisse senedi fiyatlarındaki pozitif büyümeyi ve ekonomik aktiviteye ilişkin niteliksel göstergelerin toparlanmasını yansıttığı belirtildi.