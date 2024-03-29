Eurocoin göstergesi yükselişini sürdürdü
Avrupa'daki mevcut ekonomik durumu gösteren Eurocoin göstergesi mart ayında yükselişini sürdürdü ve 2023 yılı başından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.
29.03.2024 - 11:41 | | Foreks Haber
Ekonomi Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ve İtalya Merkez Bankası tarafından hazırlanan rapora göre Eurocoin göstergesi mart ayında -0,31 puandan 0,15 puana çıktı.
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Açıklamada, göstergedeki büyümenin esas olarak hisse senedi fiyatlarındaki pozitif büyümeyi ve ekonomik aktiviteye ilişkin niteliksel göstergelerin toparlanmasını yansıttığı belirtildi.