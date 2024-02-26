'Euronun daha da zayıflama riski var'

Barclays Research analistleri piyasanın Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini fiyatlandırması arasındaki yaklaşık 15 baz puanlık farkın hala düşük göründüğünü ve bunun da euroyu daha fazla zayıflama riskiyle karşı karşıya bıraktığını savundu.

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Analistler piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimine gitmesini fiyatlayabileceği için euronun dolar karşısında Barclays'in ilk çeyrek hedefi olan 1,05 dolara doğru düşme riski taşıdığını öne sürüyor.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda 1,08336'dan işlem görüyor.