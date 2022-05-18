'Euronun dolar karşısında yükselişi sınırlı'

Piyasanın halihazırda Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) politika faizini agresif bir şekilde artırmasını beklediğini ifade eden analistler, ECB'nin bu öngörü çerçevesinde faiz artırımlarına başlaması halinde euro/dolar paritesinde 1,061,07 bandına doğru bir hareket olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte Euro Bölgesi ile ABD arasında büyüme konusunda ayrışmanın yaz aylarında daha belirgin hale geleceğine işaret eden analistler, 1.06'nın üzerine doğru bir hareketin kısa vadede ivme kaybetmesinin ve paritenin 1,05'in altındaki seviyelere geri dönme riskinin bulunduğunu vurguladı.