'Faiz artırımı için verilere bakacağız'

Bu ay yapılan Para Politikası Komitesi toplantısında BoE'nin faiz oranlarını değiştirmemesi yönünde oy kullanan 7 üyeden biri olan Tenreyro, "Önümüzdeki aylarda ekonominin önemli parçaları konusunda daha fazla şey öğreneceğiz. Ben kişisel görüşümü bunlara göre oluşturacağım. Kendimi, faiz artırımı konusunda orta vadede daha çok düşünürken görüyorum" dedi.

Oxford Ekonomi Derneği'nde konuşan Tenreyro, "Faiz artırımının kesin zamanlaması, toplantı sırasındaki verilere bakarak verilmesi gereken bir karar. Faiz artırımının aralık veya şubatta ya da gelecekte başka bir ayda olacağını söyleyemem. Verilere bakacağız" ifadelerini kullandı.