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'Faiz artırımları devam edebilir'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata, ABD ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde merkez bankasının faiz artırımlarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

03.07.2025 - 10:52 | | Foreks Haber
'Faiz artırımları devam edebilir'

BoJ Yönetim Kurulu Üyesi Hajime Takata, ABD ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde merkez bankasının faiz artırımlarına devam etmeye hazır olduğunu söyledi ve parasal sıkılaştırmadaki mevcut duraklamanın geçici olduğunu öne sürdü.

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Takata, BoJ'un esnek kalması ancak aşırı kötümser olmaması gerektiğini belirterek, ABD politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomik kararlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. "Bankanın faiz artırım döngüsüne sadece ara verdiğine ve belirli bir 'bekle ve gör' döneminden sonra vites değiştirmeye devam etmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

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