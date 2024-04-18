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Uzmanpara 'Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak'
Haberler Uzmanpara 'Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak'

'Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi, faiz artırımlarının çok yavaş olacağını söyledi.

18.04.2024 - 09:34 | | Foreks Haber
'Faiz artırımlarımız çok yavaş olacak'

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Asahi Noguchi perşembe günü yaptığı açıklamada, merkez bankasının gelecekteki faiz artırım hızının muhtemelen diğer büyük merkez bankalarının agresif faiz artırımlarından çok daha yavaş olacağını söyledi.

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Noguchi, "Politika faizi ayarlamasının hızıyla ilgili olarak son yıllarda diğer büyük merkez bankalarınınkiyle karşılaştırılamayacak bir hızda yavaş olması bekleniyor. Bunun nedeni fiyatların trend olarak %2 civarında artmaya devam ettiği bir duruma ulaşmanın makul bir süre alacak olmasıdır" diye konuştu.

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