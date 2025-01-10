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Uzmanpara'Faiz artışı yüksek risk primlerini yansıtıyor'
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'Faiz artışı yüksek risk primlerini yansıtıyor'

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, uzun vadeli faiz oranlarındaki son yükselişin enflasyonla ilgili endişelerin aksine daha yüksek risk primlerini yansıttığını söyledi.

10.01.2025 - 15:50 |
'Faiz artışı yüksek risk primlerini yansıtıyor'

Barkin, "Piyasaya çok daha fazla federal borç girdikçe, bunun zaman zaman talebi bastırdığı ve getirilerdeki artışı yaratan şeyin bu olduğu konusunda aklımda hiçbir soru yok. Bunun enflasyon olduğunu düşünmüyorum, bunun vade primi olduğunu düşünüyorum. Ve vade priminin riskle bir ilgisi var - ancak uzun vadede arz ve talep dengesiyle bir ilgisi olduğunu hissediyorum" dedi.

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Uzun vadeli Hazine tahvillerinin getirileri bu hafta bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyelerine yükseldi ve 20 yıllık getiri Çarşamba günü kısa bir süre %5'in üzerine çıktı.

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