'Faiz indirimi beklentileri erken satın alındı'

NatWest Markets stratejistleri bu yıl döviz piyasaları için baskın temanın küresel bir faiz indirimi döngüsüne geçiş için pozisyon almak olacağını ifade etti.

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Stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakın vadede çok az, ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ise çok fazla faiz indirimine gideceğini fiyatladığına işaret etti.

Stratejistler, "Piyasalar beklenen faiz indirimleri temasını aralık ayında çok fazla coşkuyla yakaladı ve piyasanın ralli çığlığı 'çok fazla ve erken' hale geldikçe bunun çözülmeye devam etme potansiyeli var" değerlendirmesini yaptı.