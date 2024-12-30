Faiz indirimi sonrası gözler piyasalarda! Borsa ve dolar için rakam verildi

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklamasının ardından piyasalara sürpriz yaptı. Banka beklentilerin de üzerinde 250 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekti. Faiz indirimi sonrası gözler piyasalara çevrildi.

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PİYASALARDA FAİZ HAREKETİ

Uzun bir süredir faiz indirimini fiyatlayan borsa perşembe günü faiz kararı sonrası 10 bin puanın altına inse de cuma günü yeniden toparlanma gösterdi. Kısa süreli dalgalanma yaşayan dolar kuru ise 35 TL seviyelerinin üzerinde tutunuyor.

Öte yandan altın fiyatlarında son dönemde baskı dikkat çekiyor. Geçen hafta Noel tatili nedeniyle piyasalarda sert hareketlere rastlanmadı. Ancak cuma günü altında rüzgar tersine döndü.

FAİZ İNDİRİMİNİN BORSAYA 2 ETKİSİ!

Peki altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? Faiz indirimi sonrası ilerleyen süreçte borsa ve dolarda yön ne olur? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Faiz indirimi piyasa beklentilerinin en üst kısmında gerçekleşti. Çünkü 100-250 baz puan arasında bir indirim beklentisi vardı. Faiz indiriminin borsaya etkisi iki yönlüdür. Birincisi alternatif getirinin azalması nedeniyle borsaya eğilimin artması, diğeri de borsa şirketlerinin finansman giderlerinin azalacak olması nedeniyle karlılığa olan pozitif etkisi.

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BORSA İÇİN BU SEVİYEYE DİKKAT: ZORLANMADAN ÇIKABİLİR

İkinci neden özellikle geleceğe yönelik karlılık beklentilerini artırırken şirketlerin hedef fiyatları da yukarı çekilmekte ve alım önerileri gelmektedir. TCMB faiz indiriminden sonra daha güçlü bir görünüm gösteren borsa yeniden teknik anlamda yukarı sinyalleri vermeye başlamıştır. Bu nedenle 10.283 seviyesine kadar zorlanmadan çıkabileceğini düşünüyoruz.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Ocak ve şubat aylarında düşüş beklenen enflasyon verileriyle beraber, yıllık TÜFE’nin %40’ın altına indiğini görebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse TCMB tekrar faiz indirimi yapabilir. Aylık bazda enflasyonun 2’nin altında olması ise Merkez Bankası'nı faiz indirimi konusunda daha etkili motive edebilir. Bu gelişmeler oldukça borsada yukarı hareketler devam edebilir. Bu arada yabancı yatırımcı girişi de devam edebilir. Not artırımı potansiyeli de arttığından gelecekte yabancı yatırımcı dolar bazında borsayı yukarı itebilecek alımlar yapabilir.

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‘BU FİRMALARDA CİDDİ YÜKSELİŞLER GÖREBİLİRİZ’

Bu arada Suriye'nin yeniden imarında yer alacak firmaların ciddi büyüme ve karlılık beklentisi olacağından bu tarz firmalarda ciddi yükselişler görebiliriz.

BORSA İÇİN RAKAM VERİLDİ: BU SEVİYELERE DİKKAT!

İlk etapta 10.283 puan son derece önemlidir. Kısa sürede üzerine çıkması satış gelme riskini de artırır. Ancak genele yayılan alım dalgasıyla 10.283 puan seviyesinde tutunursa o zaman yeni bir yukarı trend ihtimali de artacaktır.

Destek olarak ise 9.585 puan seviyesinin çok güçlü olduğunu, bu seviyenin altına gelebilecek sarkmalarda hemen alımların gelebileceğini de söyleyebiliriz.

YENİ HAFTADA ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Ons altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ettiğinden 2580 dolar seviyesini test edebileceğini düşünüyoruz. Gerek Fed faiz indirimlerinin zorlaşması gerekse Donald Trump'ın güçlü dolar istemesi bu etkiyi yapıyor. Ancak jeopolitik riskler ana belirleyici olacak. O yüzden Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi veya İsrail’in bölgede katliamcı ve işgalci zihniyetini bırakması durumunda altında sert düşüşler görülebilir.

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GRAM ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN: ‘BU SEVİYELERE KADAR GEVŞEME POTANSİYELİ VAR’

Gram altında da ons altın hareketine benzer bir hareket olacağını düşünüyoruz. Orta vade aşağı sinyallerine direnmeye çalışan bir görüntü var. Şimdilik 2911 lira seviyeleri çok önemli bir destek. Bu seviyelere kadar gevşeme potansiyeli var. Eğer tutunamaz ve zayıf kalmaya devam ederse 2838 lira seviyesine kadar yumuşak bir düşüş gerçekleşebilir. 2994 lira seviyesinin üzerinde tutunmayı başarabilirse o zaman yeniden yukarı sinyalleri gelebilir. Şimdilik beklentimiz destekleri deneme ihtimalinin daha fazla olduğu yönündedir.

FAİZ İNDİRİMİ DOLARI NASIL ETKİLER?

Faiz indirimleri kurların yükselmesini tetikleyebiliyor olsa da gelen yabancı yatırımcıların beklentileri dahilinde olması ve enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerinin de devam edeceğinin düşünülmesi TL’den dövize geçiş yerine, aksine dövizden TL'ye geçişi daha fazla motive edebilir. Şimdilik reel getiri enflasyonun üzerinde olduğu sürece yabancı yatırımcının pozisyon kapatıp dövize geçmesini beklemiyoruz. O yüzden faizler kademeli indikçe ve reel getiri sağladıkça dövizde agresif bir yükseliş söz konusu olmayacaktır diye düşünüyorum.

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DOLARDA YENİ ÖNGÖRÜ: ‘TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR’

Dolar/TL’de 34,95 seviyesi kritik bir seviye olup altına sarkması satışların daha da artabileceği anlamına gelebilir. O yüzden 3 gündür gelen orta vade aşağı sinyalleri nedeniyle aşağı yönlü hareketlere karşı tedbirli olmakta fayda var.

Dolar/TL’nin 34.74 seviyesinde ise önemli bir desteği bulunmaktadır. Yukarıda 35.30 TL seviyeleri çok önemli. Kısa süre içerisinde bu seviyelerin üzerine çıkmasında satışların gelme ihtimali fazladır.”