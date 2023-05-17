'Faiz indirimlerinden bahsetmek için erken'

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee enflasyonu aşağı getirmek için faizin yeterince sınırlayıcı seviyeye getirildiğinden henüz emin olmadıklarını da ifade etti.

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, "Faiz indirimlerinden konuşmak ve gelecek toplantıda ne yapılacağına karar vermek için çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmasında ekonomik aktivitede yavaşlama işaretleri görmeye başladıklarını ifade eden Goolsbee, konut enflasyonunun ise henüz aşağı gelmediğini ancak olmasını beklediklerini vurguladı.