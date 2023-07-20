Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.95 oranında artışla 6633 puandan başladı.

Saat 14.00'te Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 15'ten yüzde 17.5 seviyesine çıkardı. Faiz kararı sonrası borsada rekor seviyeler görüldü.

Endeks 6699 puan ile tüm zamanların zirvesini test etti. Şu sıralar endeks yüzde 1.81 oranında artışla 6687 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 1.06 oranında düşüşle 5913 puan, sanayi endeksi yüzde 1.73 oranında artışla 10449 puan seviyesinde hareket ediyor.