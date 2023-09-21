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Faiz kararı sonrası borsada son durum

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.06 oranında düşüşle 7714 puan seviyesinden başladı. Öte yandan bugün saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Peki kritik gelişme sonrası borsada son durum ne? İşte detaylar...

21.09.2023 - 09:57 | | UZMANPARA
Faiz kararı sonrası borsada son durum

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında düşüşle 7714 puan seviyesinden başladı. 

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Öte yandan bugün yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30 seviyesine çıkardı.

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Faiz kararı öncesi 7730 puan seviyesinde hareket eden Borsa İstanbul'da yükseliş hız kazandı. Endeks şu sıralarda yüzde 1.84 oranında artışla 7860 puan seviyesinde hareket ediyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.82 oranında artışla 7822 puan, sanayi endeksi yüzde 2.04 oranında yükselişle 12722 puan seviyesinde hareket ediyor. 

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