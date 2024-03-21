Faiz kararı sonrası dolar/TL'de düşüş
Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.26’nın üzerinde başladı. Bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurları geri çekildi.
ABD Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararını açıkladı. Banka politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Böylelikle faiz oranı 23 yılın en yüksek seviyesinde kaldı.
ABD Merkez Bankası'nın bu yıl için faiz indirim planlarına sadık kalacağını belirtmesinin ardından artan risk iştahının etkisiyle piyasalar hareketlendi. Özellikle ABD hisseleri, emtialar ve altın piyasasında hızlı yükselişler görüldü.
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Öte yandan dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde dün aşağı yönlü seyir dikkat çekti. Bugün dolar endeksi 103.571 ile toparlanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.227 seviyesinde bulunuyor.
TCMB'DEN SÜRPRİZ FAİZ ARTIRIMI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.
DOLAR/TL GERİLEDİ
Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.26’nın üzerinde başladı. TCMB faiz kararı sonrası dolar/TL 31.87 seviyesine kadar geriledi. Euro ise 34.87 TL seviyesini gördü.