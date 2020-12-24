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24.12.2020 - 14:05 |

Faiz kararı sonrası dolarda son durum

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB bir hafta vadeli repo faiz oranını 200 baz puan artırdı. Faiz kararı sonrası dolar 7.55 TL seviyesine geriledi.

Faiz kararı sonrası dolarda son durum
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Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Merakla beklenen kararın açıklanmasının ardından dolar fiyatları 7,55 seviyelerine geriledi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefi göz önünde bulundurularak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdi.

 

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