Faiz kararının ardından dolar, altın ve borsada son durum

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14.00’te açıkladı. Banka politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan artırarak yüzde 40 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti politika faizinin 250 baz puan artırılması yönündeydi.

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Güne 1845 liradan başlayan gram altın şu faiz kararı sonrası yatay seyrederek 1844 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1830 lira, en yüksek ise 1854 lira seviyeleri görüldü.

DOLAR/TL’DE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Karar sonrası dolar/TL’de ise aşağı yönlü hareketler dikkat çekti. Güne faiz kararı öncesinde 28.82 liradan işlem gören dolar/TL 28.55 lira seviyesine kadar geriledi. Euro ise 31.22 lirayı gördü.

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BORSADAN İLK TEPKİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.06 oranında yükselişle 7991 puandan başladı. Faiz kararı öncesinde 8041 puan seviyesinde hareket eden BIST 100 endeksi 7951 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi şu sıralarda 7995 puandan işlem görüyor.

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Bankacılık endeksi yüzde 1.50 oranında artışla 8027 puan, sanayi endeksi yüzde 0.40 oranında düşüşle 12824 puan seviyesinde hareket ediyor.