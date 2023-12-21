Faiz kararının ardından dolar, altın ve borsada son durum

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 250 baz puan artışla yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5’e çıktı. Peki karar sonrası altın, dolar ve borsada son durum ne? İşte detaylar...

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.08 oranında düşüşle 7657 puan seviyesinden başladı. Karar öncesi 7687 puan civarında yükseliş gösteren BIST 100 endeksi 7733 puan seviyesine kadar yükseldi, endeks ardından 7667 puan seviyesinde dengelendi.

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Şu sıralarda bankacılık endeksi yüzde 0.69 oranında düşüşle 9265 puan, sanayi endeksi yüzde 0.03 oranında düşüşle 11748 puan seviyesinde hareket ediyor.

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DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 29.13’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 29.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.06, en yüksek ise 29.16 seviyeleri görüldü. Euro ise şu dakikalarda 32.15 lira ile primli seyrediyor.

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GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı bugün primli seyrediyor. Güne 1901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1909 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1895 lira en yüksek ise 1912 lira seviyeleri test edildi.

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ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2029 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2037 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2039 dolar seviyeleri görüldü.