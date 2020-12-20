Fatura Adresi Nedir? E-Ticaret'te Teslimat Adresi Ve Fatura Adresi Farkları

İnternet ortamındaki alışveriş alanlarının gelişmesi beraberinde e-ticaret sisteminin hem şahıslar hem de şirketler için önemini artırmıştır. E-ticaret sistemi üzerinde kesilecek olan faturada teslimat ve fatura adresi gibi önemli bilgiler yer almaktadır. Doğrudan adres dediğimizde ilk olarak kişinin ev ya da işyeri altına gelmektedir. Fakat fatura adresi ile teslimat adresi aslında farklı adreslerdir ve farklı şekilde işlenirler.



Fatura Adresi Nedir?



Fatura adresi, ister mağazalardan isterseniz de internet ortamında yaptınız alışverişleriniz sonucunda faturanın düzenlenip kesilerek geleceği adresi ifade etmektedir. Sipariş verdiğiniz ürünlerin doğru şekilde yapılması için mutlaka bir fatura adresine gerek vardır. Eğer bir ürünü iade etmek ya da değişimini talep etmek isterseniz yine faturaya ihtiyaç duyarsınız bu nedenle faturanın mutlaka adres ve diğer bilgiler kısmı doğru şekilde yazılıp onaylanmalıdır.



E-Ticarette Teslimat Adresi ve Fatura Adresi Farkları



Her geçen gün internet alışverişleri giderek daha da artmaktadır. Bunun sebebi internetten yapılan alışverişin daha hızlı ve daha kolay olmasıdır. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde e-ticaret faturası üzerine teslimat adresi ve fatura adresi eklenir. Teslimat adresi aldığınız ürünün yani kargonun size geleceği adrestir. Teslimat adresinize ne yazarsanız internet ortamında yaptınız alışveriş kargonuz o adrese gelir.



Fatura, internet ortamında ya da mağazalarda yaptığınız alışverişleri, tutarını, adedini, tarihini, ürünle ilgili diğer bilgileri barındıran resmi bir belgedir. Alışverişleriniz sonrasında mutlaka yaptığınız alışverişi gösteren bir fatura verilmesi gerekir. Fatura adresi de elde edilen bu resmi belgenin size gönderileceği adrestir. Teslimat adresinizi ev olarak düzenlerken fatura adresinizi isterseniz iş yere adresi olarak düzenleyebilirsiniz.



Fatura Adresi İle Teslimat Adresi Aynı Olmalı mıdır?



Fatura adresi ile teslimat adresi aynı olması gerekmez. İsterseniz fatura adresini farklı bir yer, teslimat adresinizde farklı bir yer olarak verebilirsiniz. Bazı kişiler fatura adresi olarak doğrudan kendi e-mail hesaplarını tercih etmektedir. Eğer aldığınız ürünü kendiniz için alıyorsanız genellikle teslimat ve fatura adresi aynı yer olur. Fakat bir başkasına hediye alıyorsanız genellikle teslimat adresi hediye aldınız kişinin adresi olurken, fatura adresi sizin kendi adresiniz olabilir.