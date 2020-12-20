Fatura Nedir, Nasıl Ve Neden Kesilir? Fatura Çeşitleri Nelerdir?

Fatura hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Fatura satıcının sunmuş olduğu mal ve hizmeti alıcının ise almış olduğu mal ve hizmetin belgesi şeklinde değerlendirilmektedir. Aynı zaman da hangi tarihte olduğunun da büyük önemi olmaktadır. Belirli bir süre sonrasında iade alımı gerçekleşmemektedir.



Fatura Nedir?



Fatura hizmete sunulan malın, mal ve hizmet karşılığında müşteriye sunduğu bedel değeridir. Ticari bir belgedir. Ticari işetmelerin cirolarını etkileyen belgelerdir.



Fatura Nasıl ve Neden Kesilir?



Fatura kesebilmek için faturada belirli şeylerin bulunması gerekir. Bunlar fatura düzenleyen kişinin unvanı, adres bilgisi, en önemlisi vergi dairesi numarası ve mersis numarasıdır. Ardından müşterinin unvanı, adresi, vergi dairesi numarası gereklidir. Faturanın düzenlenme tarihi, irsaliye tarihi ve irsaliye numarası doldurulmalıdır. Daha sonra satılan malların ya da ürünün adı, miktarı, birim fiyatı ve turaları girilir. Toplam tutarı, KDV tutarı ve genel toplam da sorunsuz ve eksiksiz doldurulmalıdır. Genel toplam aynı zamanda yalnız yazan kısımda okunuşunu yazmak gerekir. Bu şekilde fatura kesimi yapılabilmektedir.



Fatura neden kesilir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz; ticari işletmenin bilanço ve gelir tablolarının oluşumunu sağlamaktadır. Satılan mal ve hizmetin miktarını belirler. Aynı zamanda iadesinin yapılabilmesi içinde fatura gerekli bir belgedir. Hatalı yazılmış olan fatura çöpe asla atılmaz. Tüm yazılanların üzerine iptal yazısı yazılmalıdır ve faturalar içerisinde saklanmaya devam edilmelidir. Fatura kesimi yapılırken kaşe ve imza olması zorunludur. Aksi takdirde fatura geçersiz sayılmaktadır.



Fatura Çeşitleri Nelerdir?



Faturanın da çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitleri sırası ile şu şekildedir:

- SATIŞ FATURASI: Satış sonrası müşteriye kesilen faturadır. Bu sayede mal ve hizmet yasal hale gelmektedir.

- İRSALİYELİ FATURA: Sevk faturası olarak da bilinmektedir.

- PROFORMA FATURA: Fatura mali bir değer içermemektedir. Mali bir sorumluluk taşımayan fatura çeşididir. Karşılığında mal hizmeti alınmaz yani ödeme yapılmamış olunmaktadır.

- İADE FATURASI: İade faturası müşterinin aldığı ürün ya da malı geri iade etmesi üzerine kesilen bir faturadır. Açık ya da kapalı şekli vardır. Kapalı fatura, müşterinin peşin olarak ödeme yaptığında kesilir. Açık fatura ise, toplu para vermeden taksitli yani veresiye şekline ürün aldığı zaman kesilen bir faturadır.