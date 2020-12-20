Favök Nedir? Favök (Ebitda) Nasıl Hesaplanır?

Finansal işlemler için genel olarak kullanılan bu sistem, yatırım noktasında büyük bir öneme sahiptir. Favök sistemini nasıl kullanacağını bilmeyen birçok kişi, bu konuda internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.



Favök Nedir?



Favök bir nevi finansal performans ölçütüdür. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar kelimelerinin kısaltılmış hali olarak da dile getirmek mümkün. Bir finansal hesaplama yöntemi olarak ön plana çıkan favök, özellikle farklı sektörler açısından şirketler konusunda oldukça önemlidir. Bunun temel nedeni ise şirketler açısından yüksek bir kazanç yaratma olanağı sağlayan bir sistemin olmasıdır. Bu doğrultuda hem değerleme yöntemi olarak kullanılırken hem de performans ölçütü sağlama imkanı vermektedir.



Favök (Ebitda) Nasıl Hesaplanır?



Favök ve ebitda biri ile aynı anlama gelen terimlerdir. Yani bu iki terim ile karşılaşıldığı zaman tereddüt etmeden kullanmak mümkün. Sadece favök kelimenin İngilizcesi olarak da öne çıkmaktadır. Özellikle en önemli kullanım alanlarından biri şirket alımları ile beraber şirket birleşmeleridir. Belli bir formüle dayalı şekilde ele alınan favök, buna bağlı olarak bazı kaynakların kullanılması ile beraber işlem yapılmaktadır.



İşletmelerin net kârı + Vergiler + Amortismanlar + Faizler bu şekilde toplanması ile beraber elde edilen toplam değer FAVÖK’ü verir. Aynı zamanda faaliyet karı ile beraber amortisman gideri üzerinden de yine favök ile ebitda hesaplaması gerçekleştirilebilmektedir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan hesaplama noktasında firmalar kar elde ederken, aynı zamanda firma alımı ile birleşme işlemleri de güvenli biçimde yapılabiliyor.



Favök Nasıl Yorumlanır?



Favök hesaplaması karşısında yapılacak yorumlar için önemli olan karşılaştırmadır. Peki ama burada karşılaştırılan nedir? Şirketin bulunmuş olduğu sektöre bağlı olarak mevcut durum ele alınır ve karşılaştırılır. Bu doğrultuda sektörün favök karı ile beraber şirketin favök değerini karşılaştırmak suretiyle yorumlama gerçekleştirilir. Böylece ilgili şirketin piyasa üzerindeki değerinin ne olduğu daha net bir biçimde ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda ne kadar gelir elde ettiği, şirketin ucuz mu yoksa pahalı mı olduğuna yönelik net bilgiler sunar. Kısacası piyasaya göre etkin bir karşılaştırma yaparak şirketin değerini ortaya çıkarır. O yüzden amaca bağlı olarak büyük bir öneme sahip olan hesaplamalardan biridir.