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26.11.2020 - 09:38 | | DHA

Fed: Ekonomi pandemi öncesi düzeyin gerisinde

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarında, ekonomide Covid-19 kaynaklı krizden genel toparlanmanın sürdüğüne işaret edildi; ancak, bununla birlikte ekonomik aktivite ve istihdamın hala pandemi öncesinin gerisinde olduğu vurgulandı.

Fed: Ekonomi pandemi öncesi düzeyin gerisinde
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Fed tutanaklarında, ekonominin geleceğinin, hem yakın hem de orta vadeli görünüm için hala önemli risk oluşturan Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağına ilişkin yaklaşım yinelendi.

Komitenin, gelen bilgilerin ekonomik görünüm açısından sonuçlarını izlemeyi sürdürüceğinin altı çizilen FOMC tutanaklarında, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.

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