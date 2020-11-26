Fed: Ekonomi pandemi öncesi düzeyin gerisinde

Fed tutanaklarında, ekonominin geleceğinin, hem yakın hem de orta vadeli görünüm için hala önemli risk oluşturan Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağına ilişkin yaklaşım yinelendi.

Komitenin, gelen bilgilerin ekonomik görünüm açısından sonuçlarını izlemeyi sürdürüceğinin altı çizilen FOMC tutanaklarında, "Fed, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlıdır" denildi.