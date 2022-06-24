'Fed enflasyonla agresif şekilde mücadele etmeli'

Enflasyonun kısa vadede kontrol altına alınması için önden yüklemeli faiz artırımlarına ihtiyaç olduğunu belirten Bullard, "Enflasyonu yüksek bekleyişler kök salmadan önce kontrol altına almak için faizleri artırırken cesur şekilde hareket etmeliyiz. Aksi takdirde 10 yıl yüksek enflasyonun acısını çekebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Faizi yıl sonuna kadar yüzde 3,5'e getirmek istediğini ifade eden Bullard, piyasanın faizin yıl sonuna kadar yüzde 3,5'e çıkarılmasını tamamen fiyatlamakta olduğunu da öne sürdü.

UBS tarafından Zürih'te düzenlenen bir panelde konuşan Bullard faiz artırımlarının ekonomide büyüme hızını yavaşlatabileceğini, ancak ABD ekonomisinin iyi olacağını düşündüğünü belirterek "Resesyon olasılığı konusunda konuşmak için çok erken. Faizler hala nötr seviyeden uzakta. Bu ortamda önden yüklemeli faiz artırımı iyi fikir" dedi.