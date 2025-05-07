Fed faiz kararı öncesi altında yön değişti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bu hafta sonu İsviçre'de Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ekonomik ve ticari konuları görüşeceklerinin açıklanması ons altına bir miktar satış getirdi.

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Erken saatlerde 3434,75 dolara kadar yükselerek, 3500 dolar ile rekorun kırıldığı 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test eden ons altın, şu sıralarda gerileyerek 3392 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Güne 4265 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 4214 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 4174 lira, en yüksek ise 4267 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Piyasanın odağında ayrıca günün ilerleyen saatlerinde ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı olacak.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3353 doları işaret ediyor.