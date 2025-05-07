Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaFed faiz kararı öncesi altında yön değişti
HaberlerUzmanparaFed faiz kararı öncesi altında yön değişti

Fed faiz kararı öncesi altında yön değişti

ABD ile Çin'in ticaret anlaşmasına varacağı iyimserliği altın fiyatını geriletti. Öte yandan bugün saat 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı belli olacak. İşte detaylar...

07.05.2025 - 09:05 | | Foreks Haber
Fed faiz kararı öncesi altında yön değişti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in bu hafta sonu İsviçre'de Çinli mevkidaşlarıyla bir araya gelerek ekonomik ve ticari konuları görüşeceklerinin açıklanması ons altına bir miktar satış getirdi. 

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Erken saatlerde 3434,75 dolara kadar yükselerek, 3500 dolar ile rekorun kırıldığı 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeyi test eden ons altın, şu sıralarda gerileyerek 3392 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜYOR

Güne 4265 liradan başlayan gram altın şu sıralarda gerileyerek 4214 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 4174 lira, en yüksek ise 4267 lira seviyeleri test edildi.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA

Piyasanın odağında ayrıca günün ilerleyen saatlerinde ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasının beklendiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı olacak. 

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3353 doları işaret ediyor. 

Mardin'de kar maskeli 4 kişi husumetlilerinin kapısını parçaladı! İşte o anlar

Mardin'de kar maskeli 4 kişi husumetlilerinin kapısını parçaladı! İşte o anlar

ALBA Berlin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

ALBA Berlin, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek