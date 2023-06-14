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Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 23.62’nin üzerinde başladı.

14.06.2023 - 08:58 | | UZMANPARA
Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararında olacak. Covid-19'un yol açtığı tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz sorunları, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte emtia fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle başta ABD olmak üzere küresel çapta bir enflasyon sorunu baş göstermişti. 

ABD’DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ 

Fed yükselen enflasyonla başa çıkabilmek için faiz oranlarını geçen yıl mart ayından bu yana artırıyor. ABD’de mayıs ayı enflasyonu yüzde 4’e gerileyerek 2 yılın en düşük seviyesini gördü.  

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ABD’de geçtiğimiz aylarda yaşanan bankacılık krizi ve resesyon endişeleri Fed’in faiz artırımına ara verebileceği ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Fed son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarmıştı. Fed’in politika metninde ilave faiz artışlarına işaret eden ifade çıkarılmıştı. 

FED’İN PAS GEÇMESİ BEKLENİYOR 

Piyasalarda gözler bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararında olacak. Özellikle enflasyon rakamlarındaki gerilemenin etkisiyle birlikte piyasalarda beklenti Fed’in faiz artışına ara vereceği yönünde. Fed faiz kararı sonrası piyasalarda yön belli olacak. 

KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM 

Dün 103.047’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün 103.235 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.796 ile gerileme gösteriyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 23.62’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 23.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.59, en yüksek ise 23.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 25.58 lira ile primli seyrediyor. 

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