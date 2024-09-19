Fed faiz kararı sonrası altında son durum

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz gün belli oldu. Fed beklentilerin üzerinde 50 baz puan faiz indirimine gitti. Piyasalarda 25 baz puanlık bir indirime kesin gözüyle bakılıyordu.

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KARAR SONRASI ALTINDA REKOR

Özellikle son dönemde 50 baz puan faiz indirimi olasılığı piyasalarda fiyatlanmaya başlamış, bu durum altın fiyatlarının yükseliş göstermesine yol açmıştı. Dünkü faiz kararı sonrası altın fiyatları kısa sürede rekor seviyeleri test etti.

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Faiz kararı öncesi 2568 dolardan işlem gören ons altın 2600 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. 2813 lira seviyesinde seyreden gram altın 2847 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın günü 2559 dolardan, gram altın 2802 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2559 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2592 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2551 dolar, en yüksek ise 2594 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2803 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2834 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2791 lira, en yüksek ise 2839 lira seviyeleri test edildi.