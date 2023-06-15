Fed kararı sonrası altında yön değişti

Para ve emtia piyasalarında yön Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed toplantısı sonrası Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları dikkat çekti. Kritik gelişme sonrasında altın fiyatlarında yön değişti.

FED BAŞKANI POWELL: FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara önemli mesajlar verdi. Powell ekonominin para politikasında sıkılaştırma sonrası bir "yumuşak inişi" başarması olasılığını görmeye devam ettiğini ancak, faizlerde yakın zamanda bir indirim öngörmediklerini söyledi.

Enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu ve bunda kararlı olmaya devam ettiklerini ifade eden Powell, faiz oranlarının gelecek toplantılarda artırılmasının "mantıklı olabileceğini" değerlendirdiklerini, ancak bunun çok daha yavaş bir hızla yapılması taraftarı olduklarını da vurguladı.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALLERİ ORTADAN KALKTI, ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yakın zamanda faiz indirim olmayacağını söylemesi ve ilave faiz artışlarının yapılabileceğini açıklamasının ardından altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Geçtiğimiz güne 1943 dolardan başlayan ons altın Fed faiz kararı öncesi 1953 dolar seviyesinde yükseliş gösteriyordu. Fed kararı sonrasında gerileyen ons altın 1939 doları gördü. Ons altın günü 1942 dolardan kapattı.

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Dün 1476 liradan açılan gram altın Fed kararı öncesi 1479 liradan işlem görürken, ons altındaki düşüşe bağlı olarak geriledi. 1466 lirayı gören gram altın 1472 liradan kapandı.

ONS ALTIN 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Haftanın dördüncü işlem gününe 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1934 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1928 dolar seviyesini test etti. Böylece ons altın 3 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

GRAM ALTIN HAFİF YÜKSELİYOR

Bugüne 1471 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1472 işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1462 lira, en yüksek ise 1474 lira seviyeleri test edildi.

Peki Fed kararı sonrası altın fiyatlarında yön ne olacak? Gram altın için kritik seviyeler neler? Konuyla ilgili merak edilenleri BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş açıkladı. Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘ONS ALTINDA KISA SÜRELİ GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR’

"Altın tarafında ise Fed kararı sonrasında satıcılı görünüm devam ediyor. 2023’te faiz indirimi kararının çıkmasıyla birlikte bu düşüş belirginleşerek 1930-1920 ve 1900 dolara doğru kısa süreli geri çekilme görülebilir ancak bu kalıcı olmayacaktır.

‘BU YIL ONS ALTINDA TOPARLANMA GÖRECEĞİZ’

Faiz indiriminin masadan kalkması beklenen bir şeydi. Dolayısıyla bu yıl ons tarafında bir toparlanma göreceğiz. Ons altın tarafını etkileyen dolar/Japon yeni paritesinin 140 seviyesinin üzerine çıkması ons altında yukarı yönlü hareketi baskılayan parametredir.

GRAM ALTINDA TAHMİNLER NELER?

Gram altın güçlü kalmaya devam edecektir. İçeride aslında dolar/TL’nin hangi fiyat seviyesinde olacağı değil, öngörülebilir bir bant içerisinde kalması beklentisi öne çıkıyor. Bu durum gram altını yine gözde yatırım aracı olmaya devam ettirecektir.

‘1550-1700 BANDINI GÖRMEMİZ MÜMKÜN’

Gram altında 1360 liradan başlayan yükseliş 1450 seviyesinde kısa bir soluklanma yaşadı. Bu seviyeden yükselişle 1500 seviyesi test edildi. Bu tarihi zirve seviyesinden sonra ufak çaplı geri çekilme hareketlerini gözlemeye devam ediyoruz. Gram altında 1450’nin altına doğru sarkmalar orta vade için alım fırsatı olurken, 1500 üzerinde 1550-1700 bandında fiyatlamaları görmemiz mümkün olacaktır. Ancak bunun için 3 aya ihtiyacımız vardır.”