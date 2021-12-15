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Uzmanpara'Fed'in kripto varlıklar politikası yanlış'
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'Fed'in kripto varlıklar politikası yanlış'

Kripto para milyarderi Michael Novogratz, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını ve kripto paralara yaklaşımını eleştirdi.

15.12.2021 - 07:27 |
'Fed'in kripto varlıklar politikası yanlış'

"Fed varlık alımlarını azaltmaya çok uzun zaman önce başlamalıydı" ifadelerini kullanan Novogratz, kripto paralar için orta vadede bir endişe duymadığını da vurguladı.

Galaxy Investment Partners'ın CEO'su olan Michael Novogratz, kısa vadede kripto paraların yatay veya aşağı yönlü bir seyir izleyeceklerini öngördüğünü belirtirken, Bitcoin için destek seviyesinin 42 bin dolar olabileceğini vurguladı.

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